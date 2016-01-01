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“Kids-friendly Москва”, бесплатная игра-квест для всей семьи в ЗИЛе
Москва, 22 марта 2020 - с 11.00 до 18.00 музеи и издательские проекты, образовательные и культурные центры, детские лагеря и магазины соберутся под крышей культурного центра ЗИЛ для того, чтобы сыграть с москвичами в познавательную игру-квест. За 7 часов работы квеста дети и родители смогут пройти на выбор 15 (для малышей 5) из 22 игровых станций и на финише получить светящийся кулон в подарок. Присоединиться к игре можно в любой момент. Участие бесплатное.
Анонс научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста»
Открытие студии воздушных змеев для детей 7-14 лет
27 марта 2020 в Центре творческого развития Культурного центра ЗИЛ открывается студия воздушных змеев KiteArt
Цель курса - привлечь детей к интересному занятию – конструированию воздушных змеев, позволяющему получать и реализовывать как технические, так и художественные навыки, а также научить запускать воздушных змеев.
Курс состоит...
В детских садах меняют питание и поваров
Переход поваров из штата детских садов в состав сотрудников компаний-поставщиков продуктов не повлияет на качество питания, сообщила РИА Новости в четверг заведующая детским садом № 334 Галина Смоленкова.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что с нового 2020 года года места поваров в детсадах будут занимать сотрудники фирм-поставщиков продуктов.
Более 200 млн рублей получат частные сады в 2020 году
Власти Москвы выделят 217 миллионов рублей частным детским садам в 2020 году, сообщил во вторник руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.
"Мы утверждаем выплату субсидий всем негосударственным дошкольным учреждениям. Размер субсидий равен размеру субсидии, который город платит за образовательную услугу в государственных учреждениях", - сказал Калина.
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