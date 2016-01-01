21-23 марта 2020 года Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в третий раз. Конференция уже стала одним из главных событий для профессионалов в данной области.

Москва, 22 марта 2020 - с 11.00 до 18.00 музеи и издательские проекты, образовательные и культурные центры, детские лагеря и магазины соберутся под крышей культурного центра ЗИЛ для того, чтобы сыграть с москвичами в познавательную игру-квест. За 7 часов работы квеста дети и родители смогут пройти на выбор 15 (для малышей 5) из 22 игровых станций и на финише получить светящийся кулон в подарок. Присоединиться к игре можно в любой момент. Участие бесплатное .

Цитаты

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. …Любовь никогда не перестанет, и языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». (I послание св. апостола Павла коринфянам 13. 4-13)