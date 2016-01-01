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Вы можете прикрепить свой аккаунт (себя) к детскому саду, центру развития и т.д., которое посещает ваш ребенок.



Для этого:

1. Зарегистрируйтесь на сайте здесь и войдите под своим логином.
2. Найдите детское учреждение в каталоге здесь.
3. Прикрепите свой аккаунт к детскому учреждению и общайтесь с родителями в "вашем кругу", а также задавайте вопросы педагогам в вашем саду или центре.

Новости

Фестиваль уникальных театров "Бутон" откроется в ЦДХ 6 мая
Первый фестиваль образования для детей СТАРТ АП: программа мероприятий
В ЖК «Новый Оккервиль» введен в эксплуатацию первый детсад
К 2016 г. в столице построят порядка 280 новых детских садов
До 2016 г. в Москве построят 326 детских садов и более 60 школ

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“Kids-friendly Москва”, бесплатная игра-квест для всей семьи в ЗИЛе
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Секции и студии для детей в Культурном Центре ЗИЛ
Мастер-класс "Искусство мыслить"
Изменения дошкольного образования сегодня и завтра

 
            

“Kids-friendly Москва”, бесплатная игра-квест для всей семьи в ЗИЛе

Москва, 22 марта 2020 - с 11.00 до 18.00 музеи и издательские проекты, образовательные и культурные центры, детские лагеря и магазины соберутся под крышей культурного центра ЗИЛ для того, чтобы сыграть с москвичами в познавательную игру-квест. За 7 часов работы квеста дети и родители смогут пройти на выбор 15 (для малышей 5) из 22 игровых станций и на финише получить светящийся кулон в подарок. Присоединиться к игре можно в любой момент. Участие бесплатное.

Анонс научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста»

Анонс научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста» 21-23 марта 2020 года Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в третий раз. Конференция уже стала одним из главных событий для профессионалов в данной области.

Открытие студии воздушных змеев для детей 7-14 лет

Открытие студии воздушных змеев для детей 7-14 лет

27 марта 2020 в Центре творческого развития Культурного центра ЗИЛ открывается студия воздушных змеев KiteArt

Цель курса - привлечь детей к интересному занятию – конструированию воздушных змеев, позволяющему получать и реализовывать как технические, так и художественные навыки, а также научить запускать воздушных змеев.

Курс состоит...

В детских садах меняют питание и поваров

Переход поваров из штата детских садов в состав сотрудников компаний-поставщиков продуктов не повлияет на качество питания, сообщила РИА Новости в четверг заведующая детским садом № 334 Галина Смоленкова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что с нового 2020 года года места поваров в детсадах будут занимать сотрудники фирм-поставщиков продуктов.

Более 200 млн рублей получат частные сады в 2020 году

Власти Москвы выделят 217 миллионов рублей частным детским садам в 2020 году, сообщил во вторник руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

"Мы утверждаем выплату субсидий всем негосударственным дошкольным учреждениям. Размер субсидий равен размеру субсидии, который город платит за образовательную услугу в государственных учреждениях", - сказал Калина.

Детские сады

Детский сад № 1047
Москва, Студеный пр-д, 32А
Детский сад № 112
Москва, Студеный пр., д. 26, корп. 3
Детский сад № 1309
Москва, 129164, Мира просп., 122

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Центры развития

Психологический центр Живые потоки
Москва, Осенний б-р, 16, корп. 6
Детский культурный центр Свеча
Новосибирск, 630099, ул Щетинкина, дом 11
Созвездие детско-молодежный семейный клуб
Москва, Студеный проезд, дом 4, корп 4

Цитаты

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. …Любовь никогда не перестанет, и языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». (I послание св. апостола Павла коринфянам 13. 4-13)
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